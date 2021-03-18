В Москве предлагают выплачивать пособие молодым родителям не до 30, а до 35 лет

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Возраст родителей, имеющих право на дополнительную единовременную выплату в размере почти 103 тыс. рублей при рождении ребенка, предлагается повысить в Москве до 35 лет включительно. На данный момент такая выплата предусмотрена только для молодых семей, где обоим супругам не более 30 лет, сообщил ТАСС в четверг председатель комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов.

Накануне фракция партии "Единая Россия" в Московской городской думе внесла на рассмотрение в первоочередном порядке проект закона города Москвы "О внесении изменения в статью 23 закона города Москвы от 30 сентября 2009 года № 39 "О молодежи". Депутат Щитов определен редактором проекта.

"Этот социально важный законопроект расширяет меры поддержки молодых семей. Теперь семьи, в которых супруги не достигли возраста 36 лет, смогут получить, в частности, единовременное пособие по рождению ребенка. Раньше эта льгота распространялась в Москве на семьи, где оба супруга в возрасте до 30 лет", - сказал Щитов.

Он уточнил, что в связи с рождением первого ребенка молодым семьям в Москве предусмотрена выплата в размере пяти прожиточных минимумов трудоспособного населения, что составляет 102 945 рублей.

"Это хорошее подспорье для молодой семьи. Мы с коллегами по фракции "Единой России" считаем, что действие новой социальной меры должно распространяться не с момента принятия закона, а с 1 января 2021 года. Это значит, что в случае принятия документа молодые семьи, в которых дети родились в январе, феврале и марте текущего года, также смогут получить выплаты. Планируем рассмотреть данный законопроект на заседании комиссии Московской городской думы по безопасности, спорту и молодежной политике 23 марта", - заключил Щитов.