В Госдуму внесли поправки о штрафе за высадку детей-безбилетников

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Депутаты от фракций "Единая Россия" и ЛДПР в четверг внесли в Госдуму поправки о штрафах для водителей и кондукторов за высадку детей-безбилетников из транспорта в размере от 5 тыс. до 30 тыс. рублей. Текст в своем Telegram-канале опубликовал один из авторов поправок, депутат-единоросс Александр Хинштейн.

Соответствующие изменения предложено внести в уже прошедший первое чтение законопроект об усилении ответственности за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Согласно поправкам, "принудительная высадка из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет, не оплатившего проезд и следующего без сопровождения совершеннолетнего лица", повлечет штраф для водителя до 5 тыс. рублей, а для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей.

Поправка содержит уточнение о том, что речь идет о действиях, которые не содержат уголовно наказуемого деяния.

Авторами также выступили первый замруководителя фракции единороссов Андрей Исаев, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) и замруководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов. Ранее Исаев уточнил, что ответственность будет наступать за сам факт высадки ребенка. По его словам, правительство также "предложило принять поправки в Уголовный кодекс, если подобные действия водителя или кондуктора привели к серьезным последствиям".

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля подписал закон о запрете высаживать детей-безбилетников, следующих без взрослых, из транспорта, он вступил в силу 7 марта.