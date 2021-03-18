В Крыму реализовали почти половину мероприятий плана по решению проблемы дефицита воды

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Реализация комплексного плана по решению проблемы дефицита воды в Крыму, которая должна обеспечить дополнительно подачу воды жителям республики в объеме не менее 310 тыс. куб. м в сутки, уже позволила гарантированно поставлять 140 тыс. куб. м воды ежедневно, то есть практически половина мероприятий плана уже выполнена. Об этом на совещании с руководством регионов и правительства России по вопросам развития Крыма и Севастополя сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В результате тех принятых мероприятий, которые мы утвердили, у нас уже гарантированно есть объем - 140 тыс. кубов в сутки, то есть фактически из запланированных объемов работ, которые мы планировали сделать до 2024 года, у нас уже половина мероприятий реализована", - сказал он.

По его словам, в Севастополе суточный объем потребления воды составляет 150 куб. м в сутки. "Ограничений по подаче воды не было ни в прошлом году, и уверен, что не будет в этом году. Объем воды в питающем Севастополь Чернореченском водохранилище находится на невысоком уровне в связи с неблагоприятными климатическими условиями, он наполнен где-то, по информации региона, на 30%, при этом, как я уже сказал, есть положительная динамика наполнения за март", - сказал он.

При этом вице-премьер отметил, что только для обеспечения Севастополя водой благодаря мероприятиям плана удалось обеспечить дополнительно подачу 70 тыс. кубометров воды в сутки. "Этого удалось достигнуть за счет переброски воды из Кадыковского карьера, бурения дополнительных артезианских скважин, ремонта сетей водоснабжения - здесь у нас есть большой запас по снижению потерь", - добавил он.

Работа по снижению потерь в водосетях Севастополя

Работа, направленная на снижение потерь в сетях водоснабжения Севастополя, будет продолжена до 2024 года. Сэкономленная таким образом вода даст большой резерв для обеспечения города федерального значения, сообщил Хуснуллин.

"До 2024 года мы планируем по Севастополю продолжать работу по снижению потерь в сетях водоснабжения. Я хочу сказать, что это один из наших самых больших пока резервов. Также мы будем строить канализационные очистные, будем использовать для технических нужд - это порядка 10 тыс. куб. в сутки. Таким образом мы считаем, что мы по территории Севастополя суммарно выйдем на показатель 97 тыс. куб. в сутки", - сказал он.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Также графики введены в Ялте и Алуште, в Севастополе введен режим повышенной готовности.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.

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