Премьер-министр Абхазии завершил лечение от COVID-19 в Москве

СУХУМ, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Абхазии Александр Анкваб завершил лечение от коронавирусной инфекции в московской клинике и выписан из стационара. Об этом сообщила пресс-служба кабмина республики в четверг.

"В связи с завершением курса лечения от COVID-19 премьер-министр Республики Абхазия Александр Анкваб выписан из московской клиники. Других заболеваний у премьер-министра нет. Некоторое время ему понадобится для прохождения реабилитации", - говорится в сообщении.

30 декабря 2020 года у Анкваба выявили коронавирус, 8 января его перевели из ковидного центра в Гудауте в Федеральный научно-клинический центр ФМБА России (Москва) с коронавирусной инфекцией, двусторонней полисегментарной пневмонией с признаками тяжелой дыхательной недостаточности и симптомами лекарственного гепатита. С 17 по 21 января Анкваб находился на искусственной вентиляции легких.