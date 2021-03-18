Мишустин освободил от должности первого замглавы Минприроды Храмова

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от должности первого заместителя министра экологии и природных ресурсов России Дениса Храмова в четверг, сообщает пресс-служба Минприроды России.

"Михаил Мишустин подписал заявление Дениса Храмова. Теперь Денис Геннадьевич свободен от должности первого заместителя министра природных ресурсов и экологии", - говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале министерства.

Копия распоряжения есть у ТАСС. Храмов освобожден от должности по собственному желанию. "Освободить Храмова Дениса Геннадьевича от должности первого заместителя Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации по его просьбе", - говорится в тексте документа.