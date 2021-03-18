В Ялте могут реализовать проект строительства установок для опреснения воды

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Установки для опреснения воды могут быть построены в Ялте для бесперебойного обеспечения жителей города водой. Об этом сообщил на совещании с руководством регионов и правительства Российской Федерации по вопросам развития Крыма и Севастополя вице-премьер Марат Хуснуллин.

"К сожалению, два питающих водохранилища - Счастливенское и Загорское, - пока на невысоком уровне - около 30% наполняемости. Значит ждем их наполняемость, но параллельно отрабатываем механизм строительства опреснения установок. Подбираем место, проектное решение есть, если не найдем других решений, будем его тоже реализовывать", - сказал он.

Вице-премьер пояснил, что в настоящее время в городе "тоже есть определенные ограничения по подаче воды". По его словам, сейчас объем потребления воды горожанами составляет 46 тыс. куб. метров в сутки, но периодически достигает 100 тыс. куб. метров.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году, когда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. Также графики ввели в Ялте и Алуште, в Севастополе введен режим повышенной готовности.

Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.