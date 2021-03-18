В Подмосковье запустили сервис, приглашающий жителей старше 65 лет на вакцинацию от ковида

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сервис по обзвону пожилых жителей Московской области для приглашения на вакцинацию от новой коронавирусной инфекции запустили в регионе. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Министерство здравоохранения Московской области запустило новый сервис. Теперь голосовой помощник будет приглашать жителей региона старше 65 лет на бесплатную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе уточнили, что звонок пожилым людям будет поступать с телефона +7 (498) 602-31-35.

"Мы развиваем источники информирования жителей о возможности пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса. Жители старшего возраста находятся в группе риска тяжелого течения COVID-19, у них больше вероятность осложнений после болезни. Поэтому им в первую очередь важно сделать прививку", - привели в сообщении слова министра здравоохранения Московской области Светланы Стригунковой.

В министерстве напомнили, что на вакцинацию в поликлинике можно записаться на портале госуслуг, по телефону 122, в поликлинике и МФЦ, а также в клубах "Активное долголетие".