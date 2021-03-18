Власти Петербурга назвали число жителей, которые нуждаются в реабилитации после COVID-19

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Почти 15 тыс. жителей Санкт-Петербурга, которые переболели новой коронавирусной инфекцией, нуждаются в реабилитации, более 10 тыс. человек ее уже прошли. Открыть дополнительные койки на эти цели планируют еще в трех медицинских учреждениях Петербурга, сообщили в четверг в пресс-службе городской администрации.

"С начала пандемии постковидную реабилитацию прошли более 10 000 пациентов, из них в стационарных условиях - более 3 000 пациентов. По данным врачебных комиссий, сейчас в восстановительном лечении после перенесенной коронавирусной инфекции нуждаются 14 816 пациентов, в том числе 1 358 пациентам показана реабилитация в стационарах", - говорится в сообщении.

Общая мощность отделений постковидной реабилитации в Петербурге сегодня составляет 322 койки. Также порядка 300 коек открыты в пансионате "Восток-6" для работающих жителей города.

"Эпидемическая ситуация стабилизируется, снижается число госпитализаций, стационары возвращаются к штатному режиму работы. Но многие петербуржцы, переболевшие коронавирусом, особенно пожилые люди, нуждаются в реабилитации. Нужно расширять систему постковидной реабилитации, увеличивать количество коек для восстановительного лечения, распространять этот опыт", - процитировали в пресс-службе губернатора города Александра Беглова. По его словам, Петербург первым в России организовал такую помощь - специализированные койки открыли на базе Городской больницы № 40 в мае 2020 г.

Позже пациентов на восстановительное лечение также стали принимать отделения медицинской реабилитации Госпиталя для ветеранов войн, Городской многопрофильной больницы № 2, Мариинской больницы, а также Федерального научного центра реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта. После перевода инфекционного коечного фонда в штатный режим работы отделения постковидной реабилитации развернут в Николаевской больнице в Петергофе, в НМИЦ им. Алмазова и в Александровской больнице.

Кроме того, как добавили в пресс-службе, реабилитация организована в 42 поликлиниках во всех районах Петербурга. За месяц в дневных стационарах могут пройти восстановительное лечение 1 089 пациентов и амбулаторно - 1 850.

О ситуации в Петербурге

По последним данным, в Петербурге выявили 384 279 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 334 164 человека, умерли 11 806. За последние сутки в городе выявили 918 случаев заражения.