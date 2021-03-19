Французский телеканал оштрафовали на €200 тыс. за провоцирование ненависти и насилия

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Французский Высший совет по аудиовизуальным средствам (CSA) объявил в четверг о своем решении оштрафовать на €200 тыс. новостной телеканал CNews за высказывания, провоцирующие ненависть и насилие. Об этом говорится в заявлении, распространенном этой высшей регулирующей инстанцией французских СМИ. Это первое такого рода наказание новостного телеканала во Франции.

Виновником инцидента стал широко известный в стране представитель правого лагеря - комментатор, журналист и писатель Эрик Земмур. Он на постоянной основе является участником одной из новостных передач телеканала. На телеканале он работает с 2019 года.

29 января в ходе передачи "Перед лицом информации", выпуск которой был посвящен мигрантам - молодым людям, прибывающим в Европу без сопровождения их родителей, Земмур заявил: "Здесь им нечего делать, это воры и убийцы, насильники, вот кто они такие". "Надо их высылать обратно и вообще не допускать, чтобы они сюда приезжали", - добавил он.

После скандала, возникшего в стране от таких высказываний, прокуратура Парижа начала расследование по подозрению в разжигании расовой ненависти и публичных оскорблениях расового свойства. Ранее Земмур уже осуждался судом по аналогичным мотивам. По мнению CSA, "подобные высказывания напрямую направлены на разжигание ненависти к иностранным несовершеннолетним подросткам, прибывшим в Европу без родителей". Регулятор усмотрел в их содержании "распространение многочисленных шаблонных взглядов, грубо оскорбляющих этих людей".

В то же время он указал руководству телеканала, что "не было обеспечено должного контроля за содержанием, причем в условиях, когда передача была передана в записи и без каких-либо изменений". В CSA напомнили, что французские законы запрещают в публично распространяемых передачах провоцирование ненависти или насилия на основе происхождения людей, их религии или гражданства.

Руководство медиахолдинга Canal+, владельца новостного телеканала CNews, негативно восприняло принятые в отношении его санкции. Оно выразило сожаление о решении CSA и заявило, что оно "противоречит принципам свободы слова". Также оно пообещало "в самые краткие сроки" предпринять шаги для того, чтобы на законной основе оспорить правомерность данных санкций.