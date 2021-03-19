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Первому балтийскому каналу не разрешили ретранслировать новости госканала на русском языке

Представитель Национального совета по электронным СМИ Латвии назвал такое решение ведомства стратегической ошибкой и недальновидным подходом

РИГА, 19 марта. /ТАСС/. Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии отклонил предложение разрешить транслировать новости на русском языке, выходящие в эфире государственного телеканала ЛТВ7, также на русскоязычном Первом балтийском канале (ПБК). Об этом в четверг вечером сообщает местное агентство ЛЕТА со ссылкой на члена этого ведомства Яниса Эглитиса.

По его словам, в четверг в НСЭСМИ прошло голосование по поводу просьбы ПБК разрешить транслировать в эфире этого телеканала новостную программу "Сегодня вечером" русского вещания ЛТВ7, чтобы ее могли посмотреть как можно больше проживающих в Латвии представителей нацменьшинств. Эглитис подчеркнул, что ПБК выразил очень большой интерес к ретрансляции этой программы, поскольку сам телеканал уже больше года не производит и не выпускает собственных новостных передач.

Представитель НСЭСМИ также отметил, что считает решение ведомства отказать ПБК в ретрансляции новостной программы ЛТВ7 стратегической ошибкой и недальновидным подходом. "ЛТВ7 важно повысить рейтинги, а также обеспечить аудитории нацменьшинств качественную информацию, в том числе о ситуации с COVID-19 и вакцинации, чтобы была информация, альтернативная новостям Кремля", - подчеркнул он.

"НСЭСМИ поддерживает передачу коммерческим СМИ контента для нацменьшинств, и весной прошлого года сделать это было именно идеей совета. И в начале этого года совет активно участвовал в продвижении документов, чтобы такая возможность вновь появилась. Однако в данный момент ситуация в отношении ПБК существенно изменились", - заявил со своей стороны глава совета Иварс Аболиньш.

По его словам, ПБК было отказано потому, что телеканал недавно был оштрафован за распространение недостоверной информации о коронавирусе. "Передавать надежное содержание общественных СМИ этому коммерсанту в данной ситуации мы не видим никакой возможности. В то же время мы активно ищем решение, чтобы содержание ЛТВ7 на языках нацменьшинств было доступно обществу как можно шире", - заметил Аболиньш.

Давление на медиахолдинг

Служба государственной безопасности Латвии в феврале прошлого года сообщила, что в сотрудничестве с Полицией безопасности Эстонии провела несколько санкционированных обысков в помещениях компании Baltijas mediju alianse ("Балтийский медиа альянс") в Риге и ее окрестностях, а также в Таллине. Они были связаны с возможным нарушением международных санкций, в результате были изъяты документы и носители информации. Позже медиахолдинг заявил, что ПБК прекращает с конца марта производство и выпуск программ новостей и других авторских передач, выходящих в эфир в Латвии и Эстонии, в том числе ежедневной программы новостей "Латвийское время".

Телекоммуникационная компания Tet, 51% капитала которой принадлежит государству, ранее сообщила, что с 1 февраля этого года прекратила ретрансляцию на территории Латвии пяти российских телеканалов - ПБК, "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс". Причиной такого решения стали опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима. Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в Латвии является TEM LV - одна из компаний медиахолдинга Baltijas mediju alianse, в отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении международных санкций.

В свою очередь НСЭСМИ 2 марта этого года оштрафовал ПБК, созданный на основе российского "Первого канала", на €16 тыс. за распространение ложной информации о коронавирусе. По версии ведомства, телеканал нарушил требования закона об электронных СМИ, согласно которым программы и передачи не должны распространять информацию, которая угрожает здоровью людей или может представлять серьезную угрозу для них.

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