Прямые авиарейсы запустили из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Авиакомпания "ИрАэро" запустила прямые рейсы из Владивостока в Комсомольск-на-Амуре. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба международного аэропорта Владивосток.

"Международный аэропорт Владивосток сообщает о запуске нового прямого рейса в Комсомольск-на-Амуре. Полеты на данном направлении начала выполнять авиакомпания "ИрАэро". 18 марта состоялся первый рейс по маршруту Владивосток - Комсомольск-на-Амуре (Хабаровский край) - Владивосток. Рейсы будут выполняться на самолетах Sukhoi Superjet 100", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе аэропорта, рейсы были выполнены с задержкой от планового времени. Согласно онлайн-табло аэропорта, она составила более чем шесть часов. Полеты иркутской авиакомпанией будут выполняться по четвергам с возвращением в тот же день. Общее время в пути составит чуть более двух часов.

По информации авиаперевозчика, цена билета по маршруту Владивосток - Комсомольск-на-Амуре составляет от 3,5 тыс. рублей.

Комсомольск-на-Амуре - второй по величине город Хабаровского края. Он основан в 1932 году и расположен на левом берегу Амура, в 404 км к северо-востоку от Хабаровска. Это крупнейший промышленный центр Дальнего Востока, где находятся судостроительный, авиационный, нефтеперерабатывающий и металлургический заводы, транспортный узел Байкало-Амурской магистрали и сети автодорог.