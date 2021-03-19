Стремительно наступающая весна пока не прогнозируется на европейской части России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Стремительно наступающая весна с быстрым таянием снега и бурным половодьем пока что не прогнозируется на европейской части РФ. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Идет нормальная и спокойная весна. И это хорошо, дружной весны [стремительно наступающей, с быстрым таянием снега и сильным половодьем] пока что не видим. Дружная весна - это всегда сложная ситуация, опасная. Если она наступит, то будет много подтоплений", - сообщил он.

Однако, по словам метеоролога, сильно заблаговременно прогнозировать наступление дружной весны нельзя - такие процессы прогнозируются за два-четыре дня. В ближайшую неделю такой весны не ожидается.