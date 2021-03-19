В Приморье предложили выдавать льготные кредиты детским лагерям, пострадавшим от пандемии

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марина Шемилина обратилась в правительство региона с предложением предоставить предприятиям, организующим детский летний отдых, льготный кредит под 1% на подготовку к сезону. Об этом в пятницу сообщила ТАСС бизнес-омбудсмен.

В 2020 году из-за пандемии в регионе открылись менее 50% детских оздоровительных лагерей. К тому же они начали работу только с середины лета. При этом все лагеря понесли расходы на подготовку мест отдыха.

"Мы получили от предпринимателей письмо с просьбой оказать поддержку. И первое, что здесь, на мой взгляд, можно сделать, - это предоставить кредит под 1% на подготовку к новому сезону. Мы вышли с инициативой о предоставлении микрокредитной организацией Приморского края кредита под 1% для предпринимателей, занятых в сфере организации детского оздоровительного отдыха. Мы получили от заместителя председателя правительства края Константина Шестакова обратное письмо о том, что власти принципиально согласны с нашей инициативой, но для принятия решения необходимо подготовить финансово-экономическое обоснование", - рассказала Шемилина.

По ее словам, теперь аппарату бизнес-омбудсмена совместно с предпринимателями нужно обсудить и предоставить в правительство цифры по востребованности такого кредита объемам финансирования. "Мы планируем обратиться в правительство края также с инициативой о предоставлении им [предпринимателям] субсидии хотя бы на дезинфицирующие средства, об увеличении социальных выплат родителям, а на федеральный уровень - об увеличении доли заполняемости [лагерей] до 75%", - отметила собеседница агентства.

Летние детские лагеря в Приморском крае по решению властей региона смогли в прошлом году приступить к работе с 15 июля. В них отдохнули до 23 тыс. детей. По требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности количество детей на сменах было в два раза меньше, чем обычно.