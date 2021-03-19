Дегтярев: на завершение строительства гидрозащиты юга Хабаровска нужно 500 млн рублей

ХАБАРОВСК, 19 марта. /ТАСС/. Завершение строительства гидрозащитных сооружений южной части Хабаровска требует 500 млн рублей, они уже заложены в бюджете, сообщил журналистам врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в пятницу.

"Они есть, они выделены... в бюджете, это федеральные и краевые деньги, которые мы высвободили после расторжения контрактов с прежним подрядчиком", - сказал Дегтярев.

Хабаровский край пережил мощный паводок в 2013 году, значительное повышение уровня воды в Амуре и других реках с подтоплением домов, дач, дорог, полей произошло также в 2019 и 2020 годах. В регионе строят несколько крупных дамб, но возводятся они с отставанием, это касается и дамбы для Южного округа Хабаровска.

Работы по строительству дамбы, защищающей Южный микрорайон Хабаровска, приостановлены, министерство строительства Хабаровского края объявило конкурс на определение нового подрядчика, который должен завершить работы на объекте. С предыдущим подрядчиком был расторгнут государственный контракт из-за несоблюдения условий договора. Протяженность дамбы - более 5 километров. Стоимость всех работ - около 3,7 млрд рублей. Объект готов почти на 80%.