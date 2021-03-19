Минприроды предложило благоустроить дамбу в Хабаровске на средства единой субсидии

ХАБАРОВСК, 19 марта. /ТАСС/. Глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов предложил благоустроить дамбу, защищающую южную часть Хабаровска, после завершения ее строительства с привлечением средств по линии Минвостокразвития РФ. Об этом он сообщил журналистам после осмотра объекта в пятницу.

"Как в Магадане мы делали - мы так же работали с Минприроды по берегоукреплению, а следом заходили по благоустройству. Можно было бы симбиоз сделать - у Минвостока программа по развитию точек экономического роста, это предполагает поддержку таких объектов", - сказал Козлов.

Постановление о выделении дальневосточным регионам единой субсидии на строительство социальных объектов в центрах экономического роста было подписано в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке 57 центров экономического роста, в которых живет 80% населения региона - это 6,6 млн человек.

В Хабаровском крае строится несколько крупных дамб, но возводятся они с отставанием, это касается и дамбы для защиты Южного округа Хабаровска.

Работы на дамбе, защищающей южную часть Хабаровска, в настоящее время приостановлены. Министерством строительства Хабаровского края объявлен конкурс на определение нового подрядчика, который должен завершить работы на объекте. С предыдущим подрядчиком был расторгнут государственный контракт из-за несоблюдения условий договора. Протяженность дамбы - более 5 км. Стоимость всех работ - около 3,7 млрд рублей. Объект готов почти на 80%. Подрядчик должен будет завершить строительство тела дамбы, включая обустройство гидрозапорных сооружений в районе затона, где на случай высокого уровня воды будет монтироваться понтон-батопорт.

"Мы ждем, когда пройдут конкурсные процедуры. Очень важно сейчас решить вопрос с подрядной организацией, надежной, хорошей, которая справится с этой задачей. Второй момент, мы должны помочь с точки зрения финансовой, в крае оценить, где мы можем подставить плечо. Мы уже финансируем край на 3,6 млрд рублей, Комсомольск-на-Амуре - в первую очередь. Посмотрим, как там работы ведутся. И такие же сложности, к сожалению, у нас есть по второй, по третьей очереди <…> Будем смотреть, где мы можем друг другу помочь за счет переброски денег с объектов", - сказал Козлов.