На сервисе Russpass появились новые идеи для путешествий по Северному Кавказу

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Новые идеи для путешествий по Северному Кавказу появились на сервисе Russpass. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Цифровой туристический сервис Russpass представил идеи для путешествий по Северному Кавказу: Адыгее, Кабардино-Балкарии, Дагестану, Северной Осетии и Чечне. Пользователи могут выбрать более чем из 50 предложений", - говорится в сообщении.

В путешествие можно отправиться по программе готового тура или составить персональный план поездки, включив в него предложенные достопримечательности. Для удобства все объекты размещены на интерактивной карте. Также на Russpass можно приобрести билеты на самолет и забронировать гостиницу.

"Путешествие в Адыгею понравится тем, кто любит горы и все, что с ними связано. На Russpass представлено более 20 вариантов для поездки по этому региону - это и готовые туры, и осмотр отдельных достопримечательностей и музеев", - отмечается в сообщении.

На Russpass есть готовые туры и по другим регионам Северного Кавказа. Например, "Гармония Кавказа" по Чеченской Республике и "Тайны Древнего Иристона" по Северной Осетии.

Сервис создан по инициативе правительства Москвы и работает с лета 2020 года. За это время к его услугам обратились более 700 тыс. пользователей. Путешественникам доступно свыше 1,2 тыс. предложений, включая туры и авторские маршруты. Сейчас у Russpass более 300 партнеров, включая около 100 туроператоров Москвы и других городов.