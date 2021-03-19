Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии пройдет онлайн

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Международная Менделеевская олимпиада (ММО-55) школьников по химии в 2021 году пройдет в привычные сроки, в апреле, но в онлайн-формате. Об этом пишет пресс-служба химического факультета МГУ им. Ломоносова.

"Оргкомитет ММО-55 решил не откладывать проведение олимпиады, как в 2020 году. Мы предполагаем, что к июлю – августу не все страны-участники снимут ограничения, связанные с пандемией. Никакие препятствия не должны стать ограничением для участия в таком важном для международного сообщества химиков состязании, как Менделеевская олимпиада. Поэтому она стартует 20 апреля. Объявление победителей состоится 26 апреля", – сказал председатель оргкомитета олимпиады Калмыков.

Ожидается, что в олимпиаде примут участие команды из более чем 25 стран – Австрии, Саудовской Аравии, Сирии и других.

По словам Валентина Найденко, председателя жюри ММО-55, задания для участников составляются около полугода. Они рассчитаны на знание школьной программы по химии. "По уровню заданий и статусу Менделеевская олимпиада не уступает Международной олимпиаде по химии (IChO), а кое в чем даже превосходит ее", – отметил Ненайденко.

Соорганизатор ММО-55 Фонд Андрея Мельниченко учредил премию, названную в честь основателя олимпиады академика РАН Валерия Лунина. "Абсолютный победитель ММО-55 получит не только памятную медаль, но и $5 тыс.", – сказал исполнительный директор фонда Александр Чередник.

Об олимпиаде

Менделеевская олимпиада школьников по химии – это крупное международное соревнование. Впервые она прошла в СССР как Всесоюзная олимпиада по химии в 1967 году. Задачи для олимпиады составляет международное жюри из ведущих ученых-химиков со всего мира. Основные рабочие языки ММО – русский и английский. От каждой страны может участвовать только одна команда, состоящая из четырех школьников и преподавателя. Агентство ТАСС выступает информационным партнером ММО-55.