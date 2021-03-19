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Мишустин поручил проработать учет достижений выпускников учебно-научных центров

Минобрнауки и Минпросвещения должны проработать вопрос до 15 апреля

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился проработать вопрос учета достижений выпускников специализированных учебно-научных центров для их поступления в вузы. Как сообщает в пятницу пресс-служба кабмина, такое поручение он дал по итогам поездки в Новосибирскую область, которая состоялась 4-5 марта.

"Минобрнауки и Минпросвещения до 15 апреля должны проработать вопрос учета достижений выпускников специализированных учебно-научных центров при поступлении в высшие учебные заведения", - говорится в сообщении.

Во время посещения НГУ Мишустин пообщался с директором такого центра Людмилой Некрасовой. Она попросила закрепить нормативный статус специализированных учебно-научных центров. Глава кабмина отметил, что такой законопроект уже готов и скоро будет внесен в Госдуму. Он поручил Минфину и Минобрнауки завершить согласование документа до 9 апреля.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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