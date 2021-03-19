Глава ВОЗ в РФ посоветовала россиянам воздержаться от весенних путешествий

По ее словам, путешествие сегодня является самым большим риском, которому человек может сам себя подвергнуть. "Ведь он будет контактировать с большим количеством людей, многие из которых, возможно, бессимптомные носители, - пояснила Вуйнович, отвечая на вопрос о возможности путешествий для россиян, которые еще не сделали прививку. - Вирусом можно заразиться везде, даже в маске, которая снижает риск заражения, но не застраховывает вас от заражения на 100%".

"Поэтому я бы посоветовала, насколько возможно, воздержаться от поездок, - подчеркнула собеседник агентства. - Если же поездка необходима, все время надо держать в уме, что ваш невидимый враг, вирус, все время рядом. Соблюдайте дистанцию, тщательно мойте руки, а если у вас появился любой симптом [коронавируса], например, температура, не нужно никуда выходить, оставайтесь дома".

Вуйнович также указала россиянам на опасность проведения массовых мероприятий, которые могут привести к всплеску заболеваемости коронавирусом.

"Я еще очень опасаюсь массовых мероприятий. Это самое главное, потому что там, возможно, возникнет такой всплеск, который может продолжаться дальше", - сказала она.

Так, Вуйнович призвала не забывать о необходимости соблюдения мер предосторожности в условиях, пока количество вакцинированных людей недостаточно для полноценного сдерживания распространения коронавируса. "Если сейчас все подумают: "у нас цифры падают, я могу жить абсолютно как прежде", это приведет к новому подъему [числа заразившихся]", - отметила она.

Другие рекомендации

Кроме того, Вуйнович порекомендовала россиянам для поддержания здоровья весной есть побольше овощей и фруктов, заниматься физической активностью и не забывать про гигиену и ношение масок.

"Во-первых, надо ответственно себя вести по отношению к собственному здоровью. Мы сами можем очень много сделать для своего здоровья без больших затрат: это здоровая еда - фрукты, овощи пять раз в день, меньше сахара, меньше соли, даже в переработанных продуктах, прогулки, - заявила Вуйнович, отвечая на соответствующий вопрос. - При этом пользоваться маской, обращать внимание на гигиену".

Она указала, что дополнительно витамины можно принимать только по назначению врача. "Очень важно, чтобы [в организме] было достаточно витамина D, для этого нужно находиться на солнце", - добавила представитель организации.

"Самое главное, беречь себя от коронавируса, стараться быть физически активными - это даже не обязательно спорт. Если вы едете на метро на работу, выйдете на одну станцию раньше. Если вы ежедневно будете проходить по 10 тыс. шагов, это будет нормально", - отметила Вуйнович.

Она указала на важность физической активности и для детей. "Конечно, дети должны играть, не только сидеть смотреть в какой-то экран, а чувствовать, что они активны, потому что мозг становится активным, когда дети играют. Надо, чтобы они бегали за мячом или занимались каким-то спортом, чтобы развиваться", - обратила внимание представитель ВОЗ.