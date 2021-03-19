"Открытая Россия" сообщила о проводимом силовиками обыске в офисе организации в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники силовых структур пришли в офис организации "Открытая Россия" в Санкт-Петербурге, заявили ТАСС в пятницу в пресс-службе организации.

"Наш петербургский координатор Сергей Кузин с утра обнаружил, что в офисе открыта дверь, а внутри работают силовики. Заходить он не стал. Говорит, что люди в штатском фотографируют здание снаружи, технику пока не выносят", - привели в пресс-службе слова исполнительного директора организации Андрея Пивоварова.

Ранее Пивоваров сообщил ТАСС об обысках в московском офисе организации, а также об обыске в квартире координатора организации Марии Кузнецовой и в петербургской квартире председателя "Открытой России" Анастасии Бураковой. "На месте работает адвокат "Правозащиты Открытки" Павел Ясман, связи с Бураковой нет", - отметил Пивоваров.

По его словам, из офиса в Петербурге сотрудники силовых структур забрали технику. "Изъяли два старых ноутбука, кнопочные телефоны, мегафоны, баннеры и другую агитацию. Постановление об обыске выписано 15 марта, работал СК Центрального района", - сказал он.

Генпрокуратура РФ 26 апреля 2017 года приняла решение о признании "Открытой России" нежелательной на территории России иностранной неправительственной организацией. Официальным комментарием правоохранительных органов о причине оперативных мероприятий ТАСС пока не располагает.