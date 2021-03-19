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ФССП отложила выходы приставов по адресам должников до середины года

Однако это не коснулось обязанности граждан являться в суд, рассказал главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Визиты приставов по адресам должников для описи имущества из-за продолжающейся пандемии отложены до июля этого года. Об этом в пятницу сообщил директор Федеральной службы судебных приставов - главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов на заседании коллегии ФССП по итогам работы за 2020 год.

"До середины текущего года исключены меры принудительного исполнения, связанные с осмотром имущества по месту жительства должника", - сообщил он.

Приставы в прошлом году минимизировали выходы по адресам и рейдовые мероприятия в отношении должников, напомнил Аристов, а принудительное исполнение было максимально переведено в дистанционный формат.

Вместе с тем, это не коснулось обязанности граждан являться в суд. "В суды за указанный период [2020 год] доставлено более 1 млн лиц, подлежащих приводу. Результативность исполнения приводов по уголовным делам составила почти 93%, по административным - приближается к 97%", - сообщил главный судебный пристав.

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