Зону платной парковки в центре Петербурга планируют увеличить в два раза в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 марта. /ТАСС/. Количество платных парковочных мест в центре Санкт-Петербурга увеличится в два раза в 2021 году. В зону платной парковки войдет 71 улица, сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"Уже до конца 2021 года мы планируем увеличить количество платных парковочных мест в Центральном районе города как минимум в два раза: на 71 улице, ограниченных Невским проспектом, Воскресенской набережной, Синопской набережной и набережной реки Фонтанки", - привели в пресс-службе слова исполняющего обязанности директора Городского центра управления парковками (подведомственное комитету учреждение) Дмитрия Ваньчкова.

По его словам, расширение зоны платной парковки становится необходимой мерой для сокращения транспортных потоков в центр города и популяризации общественного транспорта.

В комитете отметили, что количество автомобилистов, нарушающих правила парковки в городе, в течение года сократилось в два раза. Ежедневно в зоне платной парковки размещают свои автомобили около 8 тыс. человек. С марта 2020 года платной зоной воспользовались порядка 3 млн автолюбителей.

По данным комитета, в настоящее время платное парковочное пространство Петербурга включает 2 903 машиноместа. В зону платной парковки входят 28 улиц, расположенных в границах между Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки. В декабре 2020 года открылась зона платной парковки на 104 места на улице Рубинштейна, где расположены популярные бары и заведения общепита.

Как ранее сообщил ТАСС председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин, власти города планируют расширить зону платной парковки в административных границах Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского районов до 62 тыс. машиномест. В 2022 году власти города планируют увеличить зону платной парковки в пять раз.