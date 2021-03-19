Ростехнадзор отмечает влияние COVID-19 на рост числа аварий на предприятиях

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Ростехнадзор видит прямую связь между пандемией коронавируса и повышением числа аварий на предприятиях. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Алексей Алешин.

"Мы недавно смотрели корреляцию между коронавирусом и нашими авариями - вот здесь есть прямая связь", - сказал он.

Алешин отмечает, что дистанционный режим работы и заболеваемость коронавирусом снизили качество работы сотрудников производственного контроля на предприятиях.

"Сейчас ситуация с COVID-19 исправляется, у нас инцидентов, происшествий становится поменьше. Во всяком случае тенденция такая", - подчеркнул Алешин.

Ростехнадзор также предлагает вывести службы производственного контроля компаний из-под руководства людей, отвечающих за производственные и финансовые показатели предприятия.

"Мы приходим когда на многие промышленные предприятия, где десятки людей в службах производственного контроля, приходит один-два наших инспектора и в сотню раз больше нарушений находят. О чем это говорит? О том, что службы производственного контроля очень формально подходят к исполнению своих обязанностей. А почему подходят формально? Потому что находятся в подчинении тех, кто отвечает за финансы, за производство, а зарплата производственного контроля напрямую связана с финансовыми результатами работы предприятия", - отметил глава ведомства.

Заработная плата сотрудников производственного контроля не должна зависеть от финансовых результатов компании, "несколько иная должна быть мотивация", считает Алешин.