Суд отклонил просьбу защиты о переносе заседания по делу об убийстве Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Суд в Миннеаполисе (штат Миннесота) отклонил в пятницу ходатайство представителей защиты бывшего полицейского Дерека Шовина, обвиняемого в непредумышленном убийстве темнокожего Джорджа Флойда в мае 2020 года, о переносе времени и места судебного заседания. Об этом заявил судья Питер Кэхилл, трансляцию заседания ведет телеканал Fox News .

Адвокат экс-полицейского Эрик Нельсон заявил 15 марта о соответствующей просьбе, которую аргументировал тем, что допущенное ранее разглашение договоренности между родственниками Флойда и властями города о выплате компенсаций нарушает нормы проведения судебных разбирательств и может негативно сказаться на деле Шовина. В ходатайстве отмечалось, что необходимо отложить рассмотрение дела экс-полицейского, перенести его за пределы округа Хеннепин, в котором расположен Миннеаполис, а также начать заново процесс отбора присяжных.

"К сожалению, я думаю, что огласка, которая имела место перед началом процесса, в данном случае будет происходить и дальше, как бы долго мы ни продолжали [разбирательство]", - сказал Кэхилл. "Я не думаю, что в штате Миннесота есть какое-либо место, в котором можно было бы избежать колоссальной огласки по этому делу", - ответил судья на пункт о переносе места проведения разбирательства.

12 марта агентство Associated Press сообщило, что власти Миннеаполиса выплатят $27 млн в рамках урегулирования иска со стороны семьи афроамериканца. Позже представители властей и юристы подтвердили это на пресс-конференции.

Начало разбирательства по делу экс-полицейского

На прошлой неделе в суде округа Хеннепин началось разбирательство по существу дела Шовина, которому инкриминируется непредумышленное убийство Флойда. Шовину грозит 25 лет заключения. Суд разрешил предъявить ему также обвинения в убийстве второй степени, за которое предусмотрено наказание в виде тюремного заключения продолжительностью до 40 лет. По мнению экспертов, в свете того, что Шовину одновременно предъявлены обвинения в убийстве второй и третьей степени, жюри присяжных с большей вероятностью может признать его виновным хотя бы в одном из них.

Флойд умер после того, как при его задержании в Миннеаполисе 25 мая 2020 года Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех стражей порядка, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве. Все четверо ранее были освобождены под залог.

После смерти Флойда в США произошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.