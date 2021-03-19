Россиянам предоставили право безвизового въезда в Македонию до марта 2022 года

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Северная Македония предоставила гражданам России с 16 марта 2021 года по 15 марта 2022 года право на безвизовый въезд без дополнительных условий. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"Правительством Республики Северной Македонии принято очередное решение предоставить гражданам России с 16 марта 2021 года по 15 марта 2022 года право безвизового въезда в страну без каких-либо дополнительных условий, в том числе оговоренных действующим соглашением [между правительствами двух стран об условиях взаимных поездок граждан от 19 июня 2008 года]", - указывается в документе.

На Смоленской площади пояснили, что в этот период россиянам для кратковременного въезда в республику на срок до 90 дней на границе не нужно предъявлять визы, туристические ваучеры, приглашения или гарантийные письма. "Достаточно наличия действующего загранпаспорта и страхового полиса. Вместе с тем данное решение не отменяет необходимости получения соответствующих виз российскими гражданами, намеревающимися осуществлять трудовую деятельность на территории Республики Северной Македонии. С учетом продолжающейся пандемии коронавируса возможны изменения правил въезда в страну", - указали в министерстве.

Сейчас в отношениях между Россией и Северной Македонией действует соглашение, согласно которому безвизовый въезд российских граждан при наличии заграничного паспорта и оригиналов приглашений для пребывания по частным и служебным делам до 90 дней либо туристических документов для пребывания с туристическими целями до 30 дней.