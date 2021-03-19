В ВОЗ заявили, что заболеваемость COVID-19 растет четвертую неделю подряд после снижения

ЖЕНЕВА, 19 марта. /ТАСС/. Число случаев заболевания коронавирусом растет в мире четвертую неделю подряд после шести недель снижения, и это вызывает тревогу. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"После шести недель снижения в январе и феврале числа случаев заболевания COVID-19 мы сейчас находимся на треке роста [числа заболевших] четвертую неделю подряд", - сказал он, отметив, что заболеваемость увеличивается в большинстве регионов. "Это тревожные тенденции, мы по-прежнему видим последствия воздействия [на эпидемическую ситуацию] разновидностей коронавируса, открытия обществ и неравного применения вакцины", - констатировал гендиректор.

Глава ВОЗ подчеркнул, что смертность от COVID-19 "все еще снижается, но более медленными темпами", чем прежде.