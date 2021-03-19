AFP: во Франции полиция по ошибке конфисковала сладости вместо наркотиков

ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Французская полиция конфисковала крупную партию экстази в ходе спецоперации под Парижем, однако позже выяснилось, что конфискованные таблетки и неизвестный розовый порошок на деле оказались перетертыми сладостями. Об этом сообщает в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Согласно первоначальному сообщению префектуры столичной полиции, опубликованному в среду, операция проводилась в нарколаборатории в коммуне Сен-Уэн, которая, по данным следствия, снабжала синтетическими наркотиками организаторов нелегальных вечеринок. К записи в Twitter прикрепили две фотографии с мешком розового порошка и пакетами с прессованными гранулами такого же цвета. Стоимость конфискованного, по оценке правоохранительных органов, составила €1 млн.

Однако результаты токсикологического анализа, полученные в четверг вечером, показали полное отсутствие каких-либо наркотических веществ или ядов. Источник агентства сообщил, что розовый порошок, из которого прессовали таблетки, был, скорее всего, получен путем "измельчения клубничных мармеладок". В МВД пока не прокомментировали данную информацию.