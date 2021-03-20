Путин проведет выходные на отдыхе в сибирской тайге

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет субботу и воскресенье в сибирской тайге. Ожидается, что компанию главе государстве на отдыхе составит министр обороны Сергей Шойгу.

О планах на конец недели Путин сам рассказал журналистам, упомянув поездку в тайгу. Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент проведет выходные в Сибири. Представитель Кремля отмечал, что, как ожидается, вместе с Путиным в поездку отправится Шойгу. По словам Пескова, Кремль опубликует фото- и видеоотчет о путешествии президента.

Путин не первый раз проводит отдых на природе в Сибири. В 2014 году он взял выходной в свой день рождения 7 октября и провел его в сибирской тайге. Тогда он остановился в 300-400 км от ближайшего жилья. В июле 2013 года Путин провел выходные с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и министром обороны Сергеем Шойгу в Туве и Хакасии. Тогда, как сообщал Песков, мини-отпуск увенчался трофеем - Путин на спиннинг поймал 21-килограммовую щуку, из которой сделали котлеты. В тайге президент также отдыхал в марте 2017 года и августе 2018-го, совершал долгие пешие прогулки. Перед своим днем рождения в 2019 году президент также побывал в Сибири, где в компании Шойгу собирал грибы, проехал за рулем внедорожника по тайге и устроил пикник у костра.

По словам представителя Кремля, Путин "остается верен своим предпочтениям в своей любви к России, к российской географии", а для поездок использует редкие дни отдыха.