СМИ: Япония приостановит проверку здоровья людей на карантине через мессенджер LINE

ТОКИО, 20 марта. /ТАСС/. Минздрав Японии приостановит использование популярного в стране мессенджера LINE для проверки состояния здоровья людей, находящихся в карантине в рамках профилактических мер против распространения коронавируса. Как сообщил в субботу телеканал NHK, это связано с проблемами стороннего доступа к личным данным пользователей.

В частности, это касается прибывающих из-за границы в Японию. Они должны иметь смартфон с установленным на него приложением LINE. Через него осуществляется связь с людьми для контроля таких симптомов, как кашель и повышение температуры.

Минздрав отмечает, что приостановка использования мессенджера не должна повлиять на эту процедуру. Для ее осуществления будет использоваться электронная почта.

Скандал вокруг японского мессенджера разгорелся на этой неделе, когда стало известно, что личные данные его пользователей были доступны китайской компании, которая занималась обслуживанием приложения. С 2018 года менеджмент LINE был передан на аутсорсинг китайской компании. Неназываемая компания из КНР имела доступ к личным данным пользователей, включая имена, адреса почтовых ящиков и телефонные номера, а также к передаваемым пользователями фотографиям. В то же время указывается, что соответствующие данные хранились на расположенных на территории Японии серверах. В прошлом месяце доступ к соответствующим данным для китайской компании был закрыт.

В Японии мессенджером LINE пользуются около 86 млн человек. Владелец приложения японская компания Z Holdings пообещала создать специальный комитет для проведения внутренней проверки. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като уже отметил, что правительство изучит сложившуюся ситуацию, после чего будет принято решение о том, продолжат ли японские ведомства пользоваться услугами мессенджера. В LINE есть официальные аккаунты большинства министерств, включая канцелярию премьер-министра Японии, через которые происходит информирование местного населения. Министерство по административным делам и коммуникациям уже сообщило, что планирует приостановить использование LINE.