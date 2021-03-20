В Забайкалье сняли ограничения по числу гостей в залах общепита

Ранее предприятиям общественного питания разрешено было заполнять только 50% от количества посадочных мест в зале.

"Мы продолжаем работу над тем, чтобы ослаблять и снимать все запреты, которые принес в жизнь бизнеса COVID-19. Пока строгая численность отменена только в общепите, ночных клубов и танцплощадок это не касается. Но и это тоже маленькая победа. Замечу, что в регионе продолжает действовать масочный режим", - цитируется в сообщении зампред регионального правительства Александр Бардалеев.

Кафе, рестораны, кинотеатры и театры Забайкальского края возвратились к привычному режиму работы 5 марта. Тогда же были разрешены очные деловые мероприятия.

По данным на 19 марта, в Забайкалье зафиксировано 72 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией, всего заразилось 40 393 человек. За сутки 111 забайкальцев выздоровели от коронавируса, всего выздоровели 38 818 человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 121,8 млн человек, около 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 437 938 случаев заражения, выздоровели 4 049 373 человека, умерли 94 267. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.