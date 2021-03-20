В Хабаровском крае с 22 марта снимут ограничения по числу посетителей театров и стадионов

ТАСС, 20 марта. Ограничения по числу посетителей, введенные из-за коронавируса, отменяются в театрах, кинотеатрах и стадионах Хабаровского края, сообщила в субботу пресс-служба регионального правительства.

"Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление правительства региона, которое касается работы мест общественного пребывания. Театрам, филармонии, цирку, кинозалам, Домам культуры, стадионам и спортивно-зрелищным комплексам разрешено работать со 100% загрузкой зрительных залов. Отменяется обязательное требование по соблюдению социальной дистанции (1,5 м) в таких учреждениях. Этим же документом разрешается проводить в спортивно-зрелищных комплексах концерты, публичные мероприятия, выставки", - говорится в сообщении.

Эти изменения вступают в силу 22 марта. Масочный режим остается обязательным для соблюдения в регионе. Учреждения спорта, культуры, досуга должны по-прежнему соблюдать требования по дезинфекции. Также отменяется требование о наличии справок об отсутствии коронавируса для жителей, вылетающих в северные территории края.

Накануне в Хабаровском крае было зарегистрировано 60 новых случаев заражения коронавирусом, с начала пандемии заболевание перенесли почти 50 тыс. человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 121,8 млн человек, около 2,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 4 437 938 случаев заражения, выздоровели 4 049 373 человека, умерли 94 267. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.