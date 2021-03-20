В Поморье будут развивать кластерный туризм от курортного до индустриального

ТАСС, 20 марта. Власти Архангельской области начнут развивать кластерный туризм, для этого у региона есть серьезный потенциал и большие конкурентные преимущества. В ближайшее время будут предложены "правильно упакованные турпродукты", предложения для туристов от санаторно-курортного отдыха, исторического и спортивного до индустриального в Сольвычегодске, сообщил в субботу губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"На совещании в Голубине (культурно-ландшафтный парк в Пинежском районе области), где подробно обсудили перспективы развития туризма, договорились, что от отраслевого принципа развития этой сферы перейдем к кластерному. У нас есть для этого серьезный потенциал и большие конкурентные преимущества. Санаторно-курортный кластер - Солониха, Сольвычегодск и Беломорье; исторический кластер - Архангельск, Холмогоры, Каргополь, Пинега; спортивный - Малиновка, Мечка, индустриальный - Северодвинск - почему бы и нет. Отдельно в этом списке стоят Соловки, которые требуют особого подхода", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Как отметил глава региона, при разных стартовых возможностях территорий, где уже активно развивают туризм, или только осторожно подходят к этому "снаряду", начинать нужно с четкого определения правил взаимодействия власти и бизнеса. При этом стартовые возможности территорий отличаются не только в границах государств, но и внутри регионов. В Архангельской области с общей площадью 590 тыс. кв. км это особенно заметно.

"Внутренний туризм по-настоящему только начинает развиваться в стране. Важно сейчас сформировать и предложить правильно "упакованный" турпродукт, который региону дан по праву рождения. Мы готовы в этом участвовать при четком понимании, что вложенные государственные инвестиции принесут отдачу в виде новых рабочих мест и растущего турпотока", - сообщил Цыбульский.

Турпоток в Архангельскую область в 2019 году увеличился на 3%, до 420 тыс. туристов. В основном в регион приезжают путешественники из Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных российских городов, а также жители европейских стран, США. Как отмечала 10 марта руководитель Ростуризма Зарина Догузова, за три месяца нынешней зимы россияне совершили 15 млн поездок, что на 25% меньше доковидных показателей. Однако увеличился турпоток по новым зимним экологическим направлениям, в том числе и в Архангельскую область.