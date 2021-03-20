В России выявили 9 632 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 632, до 4 447 570. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,22%. В частности, в Санкт-Петербурге выявили 899 заразившихся (минимум с 1 ноября 2020 года), в Подмосковье - 651, в Нижегородской области - 352, в Ростовской - 241, в Самарской - 211, в Воронежской - 207. Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, снизилось в России до 292 259, следует из данных штаба. Это минимальный показатель с 16 октября прошлого года.

Число вылечившихся после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 11 279. Всего уже выздоровели 4 060 652 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, выросла до 91,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 073 пациента в Санкт-Петербурге, 545 - в Московской области, 397 - в Нижегородской области, 316 - в Астраханской области, 297 - в Пермском крае.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 392 против 443 днем ранее, до 94 659. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) увеличилась до уровня 2,13%, следует из данных штаба.

В частности, в Санкт-Петербурге зарегистрировали 36 смертей за сутки, в Московской и Воронежской областях - 23 и 22 соответственно, в Ростовской области - 21.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 728. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 009 952 инфицированных.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,17%. Днем ранее было выявлено 1 809 заразившихся.

За сутки умерли из-за коронавируса 54 человека, всего в столице зарегистрировано 16 078 летальных исходов.

Были выписаны по выздоровлению 1 769 пациентов, за все время выздоровели 929 925. В настоящее время в столице продолжают лечение 63 949 человек.