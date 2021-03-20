СМИ: в Дании сообщили о втором случае смерти после вакцинации препаратом AstraZeneca

СТОКГОЛЬМ, 20 марта. /ТАСС/. Два сотрудника муниципалитета столичного региона в Дании были госпитализированы с симптомами тромбоза головного мозга и кровоизлияния в мозг после вакцинации от коронавируса препаратом британско-шведской компании AstraZeneca. Один из них умер при тяжелой симптоматике еще до истечения второй недели после прививки, сообщает в субботу издание Ekstra Bladet .

В настоящее время ученые проверяют наличие возможной взаимосвязи возникновения симптомов с применением вакцины. Это второй зарегистрированный случай в Дании, когда смертельный исход был зафиксирован после вакцинации препаратом AstraZeneca.

В Дании использование этой вакцины было приостановлено 11 марта после смерти 60-летней женщины, которой она была введена. Управление по лекарственным средствам проведет дальнейшее расследование обоих случаев.

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины от AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов в крупных сосудах при нарушении свертываемости крови у привившихся.

Сама компания AstraZeneca на прошлой неделе опубликовала документ с заверениями в безопасности своей вакцины, подчеркнув, что ее выводы основываются на изучении состояния здоровья более 17 млн человек, вакцинированных в Европейском союзе и Великобритании. Всемирная организация здравоохранения призвала продолжать применение вакцины, отметив, что на данный момент не обнаружено прямой связи между прививкой и образованием тромбов. 18 марта Европейское агентство лекарственных средств (EMA) сообщило, что вакцина от коронавируса, разработанная компанией AstraZeneca, безопасна и эффективна, а преимущества от ее использования перевешивают риски.