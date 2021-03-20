СМИ: Pfizer предупредила ЕС о недопустимости блокировки поставок вакцин в Британию

ЛОНДОН, 20 марта. /ТАСС/. Американская компания Pfizer, разработавшая вакцину от коронавируса вместе с германским партнером BioNTech, предупредила власти Европейского союза о нежелательности блокировки поставок препарата в Великобританию. Об этом в субботу сообщила газета Daily Telefraph со ссылкой на источники.

По их данным, производитель опасается, что в результате возможных ограничений на экспорт вакцин из ЕС в Великобританию в качестве ответной меры Лондон может заблокировать поставки ключевых компонентов препарата Pfizer, которые производит компания Croda International, расположенная в городе Снейт на востоке Англии. Издание подчеркивает, что эта фирма в ноябре прошлого года подписала пятилетний контракт с Pfizer, по которому поставляет необходимые компоненты на заводы американской компании в странах Евросоюза.

Согласно Daily Telefraph, подобная реакция британских властей на возможный шаг со стороны ЕС приведет к почти полной остановке производства на основном предприятии Pfizer в Бельгии. При этом источники газеты в правительстве Соединенного Королевства считают все же маловероятным блокировку экспорта компонентов вакцины из Великобритании в Евросоюз.

17 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен проинформировала, что Брюссель будет ограничивать поставки препаратов от коронавируса в страны с более высокими темпами вакцинации, чтобы гарантировать выполнение поставщиком обязательств перед государствами ЕС. В свою очередь, как заявил представитель британского премьер-министра Бориса Джонсона, Лондон рассчитывает на то, что Евросоюз не станет действовать таким образом в отношении королевства.

ЕС собирается пойти на ограничения экспорта вследствие невысоких темпов вакцинации в странах сообщества по сравнению с Великобританией. На текущий момент в Соединенном Королевстве прививка сделана более 26 млн человек - половине совершеннолетних жителей страны. В странах ЕС первую дозу получили чуть более 10% жителей, вторую - 4,5%.