СМИ: на Афоне первым десяткам монахов сделали прививки от коронавируса

АФИНЫ, 20 марта. /ТАСС/. Медики сделали прививки от коронавируса первым десяткам монахов на Святой горе Афон. Об этом сообщило в субботу греческое агентство церковных новостей Romfea .

По его данным, катер Береговой охраны Греции доставил в пятницу на Афон первые 400 доз вакцины американской компании Pfizer. Пункт вакцинации был открыт в медицинском центре в Кариесе - административном центре монашеской республики. В пятницу были привиты первые 36 монахов, а также сотрудники монастырей. Вакцинация будет продолжена в субботу и воскресенье. Первым прививку получил игумен монастыря Эсфигмен архимандрит Варфоломей, за ним последовали монахи из Иверского монастыря и монастырей Кутлумуш, Симонопетра, специально прибывшие для этой цели в Кариес. Агентство отмечает, что прививку захотели сделать даже монахи, которые уже переболели вызываемым коронавирусом заболеванием.

Первый случай заражения на Афоне был зафиксирован год назад у монаха из монастыря Ксенофонт, который ездил в Шотландию и Англию в марте 2020 года. Потом коронвирус выявили еще у трех монахов, которые были с ним в поездке. Впоследствии четыре монаха из разных монастырей умерли от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, а около десяти, госпитализированных в критическом состоянии, выздоровели.

Посещение Святой горы Афон паломниками приостановлено с декабря прошлого года до 31 марта 2021 года. Монахи, государственные служащие и работники монастырей, которые имеют право посещать Святую гору, должны сдавать экспресс-тесты на коронавирус в портах, откуда отправляются суда на Афон. В случае положительного результата теста или появления симптомов въезд в монашескую республику запрещается, говорилось в решении руководства Святой горы.

Вакцинация, являющаяся добровольной и бесплатной, началась в Греции 27 декабря 2020 года. В страну поступает вакцина американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, американской Moderna, а также британской-шведской фирмы AstraZeneca. Страна также закупила вакцину американской фирмы Johnson & Johnson.

По данным Минздрава, число сделанных прививок от коронавируса в 11-миллионной Греции по состоянию на пятницу превысило 1,407 млн. Свыше 956 тыс. граждан получили первую дозу вакцины, а более 450 тыс. - две.