Дом анимации студии Wizart Animation откроется в Воронеже в конце 2022 года

СУЗДАЛЬ /Владимирская область/, 21 марта. /ТАСС/. Воронежская студия Wizart Animation откроет первый в Центральном федеральном округе (ЦФО) Дом анимации в конце 2022 года. Об этом ТАСС в воскресенье рассказал ТАСС руководитель студии Владимир Николаев на площадке Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.

"Мы заканчиваем документацию, прошли проектную экспертизу, в 2021 году начинаем строиться. Строить недолго, к концу 2022 года запустимся. На данном этапе инвестиции оцениваем, предварительно, в 300 млн рублей", - сказал Николаев. В сентябре прошлого года представители студии сообщали о планах открыть Дом анимации в Воронеже осенью 2021 года.

Николаев уточнил, что компания рассчитывает на поддержку региональных и федеральных властей, потому что в Доме анимации будут действовать не только производственные, но и образовательные и познавательные площадки. По его словам, в Доме анимации также создадут музей. "Музей не будет интерактивным, в нем не будет игр, он будет не развлекательным, а познавательно-информационным, там будут представлены работы российской анимации, в том числе все наши. Посетители смогут посмотреть, как рисуется раскадровка, какие эскизы возникают, как рождается проект - от идеи до реализации", - сказал Николаев.

По его словам, для этих целей губернатор региона Александр Гусев выделил для Дома анимации землю в центре Воронежа, рядом с Театром оперы и балета и самыми крупными музеями города, что будет удобно для туристов.

"Дом анимации, который мы строим в Воронеже, это уникальный объект для России, потому что мы задумываем его не только как производственную площадку, где будут проходить курсы для детей разного возраста, школьников, студентов, которых мы сейчас обучаем в формате онлайн-курсов или на базе Воронежского госуниверситета. Это будет и музей, и креативный кластер, где выпускники наших курсов или люди, которые хотят создать свой новый авторский, творческий проект, дебют, смогут это сделать с помощью имеющихся в нем материально-технических ресурсов и творческих советов его сотрудников", - сказал Николаев.

Об анимационной ленте к 350-летию со дня рождения Петра I

Он также сообщил, что студия по заказу воронежских властей работает над созданием анимационной ленты к 350-летию со дня рождения российского императора Петра I, которое будут отмечать в 2022 году.

"В Воронеже в 2022 году будут проходить мероприятия по празднованию 350-летия [со дня рождения] Петра I и создания им первого военно-морского флота России. Город обратился к нам, чтобы мы предложили для этого вариант анимационного решения. Это будет или корометражка, или короткая история, создание персонажей. Мы сейчас думаем над идеями, в апреле их предложим, будем обсуждать", - добавил Николаев.

В течение 2022 года в Воронежской области будут отмечать 350-летие со дня рождения Петра I. В городе пройдет фестиваль "Воронеж - колыбель российского флота".

30 октября 1696 года Боярская дума издала указ о создании на Руси регулярного флота, который впоследствии создавался в Воронеже по указу царя Петра I, император приезжал в Воронеж 13 раз и провел здесь в общей сложности почти 500 дней. В Воронеже 27 апреля 1700 года был спущен на воду первый линейный корабль "Гото Предестинация", копию которого сегодня можно увидеть на Воронежском водохранилище у причала Адмиралтейской набережной. Военные корабли строили на воронежских верфях, в том числе в Воронеже, в Павловске, Острогожске, Рамони, Таврово и других городах региона.

О студии

Wizart Animation существует с 2007 года, за это время студия выпустила шесть полнометражных мультфильмов и несколько сериалов. Среди наиболее известных проектов - франшизы "Снежная королева" и "Волки и овцы". Она также занимается дистрибуцией и продвижением проектов на российском и международном рынках. Авторитетный журнал Animation Magazine включил студию в топ-25 наиболее перспективных анимационных компаний в мире.

О фестивале

XXVI Открытый российский фестиваль анимационного кино является главным российским событием для всех деятелей анимационного искусства, крупнейшим профессиональным смотром отечественной мультипликации. Он проходит в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года, в онлайне показы доступны с 15 по 23 марта.

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