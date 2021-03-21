В России за сутки выявили 9 299 случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 299, до 4 456 869. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,2%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки Магаданской области (0,04%) и Сахалинской области (0,05%).

В частности, за сутки был зарегистрирован 881 случай заражения в Санкт-Петербурге, 648 - в Московской области, 346 - в Нижегородской области, 243 - в Ростовской области, по 205 в Самарской и Воронежской областях.

В настоящее время в России продолжают лечение 292 444 человека.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 8 743. Всего уже выздоровели 4 069 395 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 91,3% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки был выписан по выздоровлению 571 пациент в Московской области, 379 - в Нижегородской области, 291 - в Санкт-Петербурге, 287 - в Астраханской области, 254 - в Челябинской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 371 против 392 днем ранее, до 95 030. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,13%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 37 летальных исходов в Санкт-Петербурге, 26 - в Московской области, 21 - в Воронежской области, 15 - в Нижегородской области, 13 - в Краснодарском крае.

Ситуация с коронавирусом в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 511. Всего в столице с начала пандемии выявили 1 011 463 инфицированных.

Прирост, согласно данным штаба, составил 0,15%. Днем ранее было выявлено 1 728 заразившихся.

За сутки умерли из-за коронавируса 50 пациентов, всего в столице зарегистрировано 16 128 летальных исходов.

Также за сутки в Москве выписан по выздоровлению 1 371 пациент. За все время выздоровели 931 296 человек. В настоящее время в столице болеют 64 039 человек.