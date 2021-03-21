Из Испании экстрадировали виновного в хищении 100 млн рублей экс-главу ФКУ "Упрдор "Волга"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Испания выдала России бывшего начальника федерального казенного учреждения "Упрдор "Волга" Сергея Гаврилова, признанного судом виновным в хищении более 100 млн рублей, которые предназначались для реконструкции и ремонта автомобильных дорог в Чувашии. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

"По требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Королевства Испания экстрадируют в Россию гражданина РФ Сергея Гаврилова", - сказали в пресс-службе.

По данным Генпрокуратуры, Гаврилов обвиняется в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Также он судом признан виновным пособничестве в мошенничестве (ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы. "Согласно приговору суда, в мае 2012 года начальник федерального казенного учреждения "Управление автомобильной магистрали Нижний Новгород - Уфа Федерального дорожного агентства" Гаврилов содействовал в предоставлении информации и устранении препятствий для хищения денежных средств открытого акционерного общества "Чувашавтодор" в размере 11 млн 500 тыс. рублей, владельцем 100% акций которого является Чувашская Республика", - добавили в ведомстве, отметив, что деньги были переданы Гаврилову и другому лицу в качестве вознаграждения за якобы совершенные ими действия по фальсификации результатов аукциона на право заключения государственного контракта.

С апреля по сентябрь 2013 года Гаврилов заключил госконтракты с компаниями "Воддорстрой" и "Дорожно-строительная передвижная механизированная колонна "Сызранская" на ремонт находящихся в ведении ФКУ "Упрдор "Волга" автомобильных дорог на сумму 106 млн 664 тыс. рублей. При этом эти участки дорог находились на гарантийном обслуживании компаний "Дорисс" и "Мордовдор-строй". В результате бюджету РФ причинен материальный ущерб на указанную сумму.

Кроме того, в настоящее время в суде находится уголовное дело по обвинению Гаврилова, из которого следует, что он, занимая вышеуказанную должность, заключил с государственным унитарным предприятием Чувашии "Республиканское управление капитального строительства" договор на выполнение работ. В рамках этого договора с сентября 2012 по март 2013 года субподрядная организация "Дорстрой Ремонт" на земельных участках, принадлежащих компании "СП "Стрелецкое", провела строительно-монтажные и земляные работы, повлекшие причинение ущерба на сумму 3 млн 823 тыс. рублей.

В январе 2016 года по поручению Генпрокуратуры РФ Гаврилов был объявлен в международный розыск. В мае 2019 года он был задержан на территории Испании, в связи с чем Генпрокуратура России направила запрос о его выдаче. В октябре 2020 года постановлением Совета Министров Испании принято решение о его экстрадиции в Россию.