В Бухаресте продлили ограничительные меры из-за роста заболеваемости COVID-19

БУХАРЕСТ, 21 марта. /ТАСС/. Муниципальный комитет по чрезвычайным ситуациям Бухареста принял в воскресенье решение, согласно которому действующие в городе ограничительные меры будут продлены еще на 14 дней. Об этом сообщило агентство Agerpres .

"Действующие меры будут продлены на 14 дней, если ситуация не заставит нас принять и другие меры, - сказал префект столицы Алин Стойка. - Уровень зараженности растет. Сегодня городской департамент здравоохранения сообщил, что он составляет 5,33 случая на 1 тыс. жителей".

В настоящее время в Бухаресте на занятия в школы физически приходят только ученики начальных и выпускных классов, остальные учатся онлайн. Закрыты внутренние помещения в ресторанах и барах, а также театры, кинотеатры и игорные заведения. Запрещено проведение под открытым небом спектаклей, концертов, фестивалей.

"Очень возможно, что будет принято решение о введении карантина в Бухаресте, если уровень инфицирования новым коронавирусом превысит шесть случаев на 1 тыс. жителей", - сказал Стойка.

Как сообщила в воскресенье группа стратегических коммуникаций, созданная в Румынии для мониторинга ситуации с распространением инфекции, за прошедшие 24 часа в стране коронавирусом заразились 4 767 человек, умерли 76 инфицированных. Всего в Румынии после начала пандемии коронавирусом заразились 897 115 человек, 806 200 инфицированных вылечились, 22 208 умерли. Первый случай заражения коронавирусом был зарегистрирован в Румынии 26 февраля 2020 года.