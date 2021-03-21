Кабмин Франции выступает против немедленного начала всеобщей вакцинации от коронавируса

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Франции не намерены открывать вакцинацию для всех граждан, пока не будут привиты представители уязвимых слоев населения, и планируют к середине июня вакцинировать 30 млн человек. Об этом сообщил в воскресенье официальный представитель правительства Франции Габриэль Аталь, выступая в эфире телеканала BFM.

"Это было бы безответственно - давать прямо сейчас возможность пройти вакцинацию молодым людям с низким риском развития тяжелой формы заболевания", - заявил он, отвечая на просьбу прокомментировать высказывание мэра Парижа Анн Идальго. В воскресенье утром в эфире радио Europe1 она, в частности, призвала "отменить барьеры в области вакцинации" и разрешить прививаться абсолютно всем желающим.

"Главным барьером для вакцинации во Франции являются размеры поставок, - пояснил он. - На сегодняшний день ни одна страна не имеет возможности немедленно вакцинировать всех своих жителей. Во Франции это [снятие возрастных ограничений] может произойти летом".

По словам Атталя, правительство Франции рассчитывает на серьезное увеличение поставок вакцин в конце марта, преимущественно за счет препаратов американо-германского консорциума Pfizer - BioNTech. Нынешний график предполагает вакцинацию 10 млн французов к середине апреля, 20 млн - к середине мая, 30 млн - к середине июня. "Пока же мы, в соответствии с рекомендациями медицинских властей, прививаем первыми людей с повышенным риском тяжелой формы заболевания - такой выбор мы сделали с самого начала. Самый высокий во всей Европе средний возраст вакцинированных людей - во Франции", - рассказал Атталь.

Французский вирусолог и глава научного комитета по закупке вакцин от COVID-19 Мари-Поль Киени в интервью газете Le Journal du Dimanche со своей стороны заявила, что Франция должна создавать так называемые "вакцинодромы" - крупные центры вакцинации для приема большого числа граждан, потому что только силами больниц, аптек и врачей общей практики не получится достичь целевых показателей в заявленные правительством сроки. Такие уже готовятся к приему пациентов в Марселе (стадион "Велодром") и в Париже (стадион "Стад де Франс"). Она заявила, что очень ждет одобрения Европейским агентством лекарственных средств (EMA) вакцин CureVac и Novavax. Также она назвала "убедительными" результаты российской вакцины "Спутник V", однако не стала углубляться в перспективы ее использования во Франции.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли свыше 92 тыс. человек. К настоящему моменту от коронавируса привиты более 6 млн жителей страны, из них 2,4 млн уже получили обе дозы вакцины.