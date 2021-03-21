В Великобритании впервые с 4 октября за сутки умерли менее 50 пациентов с коронавирусом

ЛОНДОН, 21 марта. /ТАСС/. Число летальных исходов, зафиксированных за последние сутки среди инфицированных коронавирусом жителей Великобритании, составило 33. Как свидетельствуют данные, опубликованные в воскресенье на сайте правительственной информации, это самый низкий показатель с 4 октября прошлого года.

Днем ранее власти королевства сообщили о 96 смертях среди заразившихся. В последние семь дней в среднем в стране отмечается меньше 100 связанных с коронавирусом смертей за сутки (на 37% меньше по сравнению с предыдущим семидневным периодом). По оценкам британского Минздрава, всего в Великобритании умерли 126 тыс. заразившихся, что является самым большим показателем в Европе. Согласно последним данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, использующей другую методику подсчета, число умерших еще 5 марта превысило 148 тыс.

За 24 часа в стране было выявлено 5,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Средний показатель последних семи дней несколько выше - 5,5 тыс. новых случаев в сутки. Это на 4% меньше, чем неделей ранее. Данный показатель продолжает падать с января, когда за день отмечалось по 50-60 тыс. новых случаев. С начала пандемии в Великобритании результаты анализов на коронавирус оказались положительными почти у 4,3 млн человек.

Крайне сложная эпидемиологическая обстановка начала складываться в королевстве с декабря прошлого года из-за распространения мутировавшего штамма вируса, который, согласно предварительным оценкам специалистов, может быть до 70% более заразным, а его летальность может быть выше на 30-100%. С 4 января на территории всей страны действует карантин, который начал ослабляться 8 марта, когда в Англии возобновили работу школы. Если темпы распространения инфекции не начнут вновь быстро расти, с 12 апреля в стране откроются магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и салоны красоты, а также спортзалы. Пабы, бары и рестораны смогут полноценно возобновить работу не ранее 17 мая, а с 21 июня может быть снято большинство оставшихся ограничений.

Вакцинация населения

В борьбе с коронавирусом власти придают ключевое значение кампании по вакцинации, которая началась 8 декабря 2020 года. К 14 февраля первую дозу вакцины получили 15 млн человек из особо уязвимых групп населения, на которые приходится 88% всех смертей среди инфицированных. Уже в июле возможность сделать прививку должны получить все совершеннолетние жители страны.

К настоящему времени в Великобритании первая доза вакцины была введена почти 27,6 млн человек. Это больше 41% населения королевства и свыше половины совершеннолетних британцев. Второй дозой к настоящему моменту привиты лишь 2,2 млн человек, так как власти приняли решение увеличить интервал между двумя уколами до трех месяцев, чтобы успеть вакцинировать как можно больше людей на ранних этапах.

Сейчас в стране делают прививки препаратами американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, а также британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета. В апреле королевство должно получить первую крупную партию препарата американской компании Moderna, который был одобрен британским регулятором еще в начале января.