Лукашенко заявил, что белорусы на уровне генов имеют иммунитет к идеям нацизма

МИНСК, 21 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в республике есть те, кто сознательно пытается возродить символы нацизма, но в целом фашистская идеология чужда белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом. В воскресенье Лукашенко посетил мемориальный комплекс "Хатынь" (40 км от Минска), где вместе с сыновьями принял участие в республиканском митинге-реквиеме "Лампада памяти", приуроченном к 78-й годовщине хатынской трагедии.

"Трагедия Хатыни и тысяч деревень и городов с такой же судьбой - это неутихающая боль в сердце белорусов, всех советских людей. Сегодня мы, представители разных поколений, религиозных конфессий, философских и политических взглядов, собрались вместе, чтобы почтить память невинных и защитить правду о той войне", - сказал Лукашенко, чье выступление транслировалось онлайн.

По его словам, все начинается "с идей расового и генетического, любого другого превосходства одних народов над другими, с разделения на высших и второстепенных". "Страшно то, что эти теории и сегодня находят своих приверженцев во всем мире. Но, слава богу, фашистская идеология чужда нашим белорусам, чья генетическая память стала настоящим национальным иммунитетом", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, в этой памяти много боли страданий, в ней трагический, исторический опыт. "Вторая мировая война была не просто войной, она стала планомерным истреблением наших славянских народов, и в этот памятный вечер, накануне очередной годовщины хатынской трагедии, я хотел бы обратиться к тем, кто сознательно пытается возродить символы нацизма", - сказал глава государства. По его словам, пусть это единицы, "как говорят, в семье не без урода, но такие, к сожалению, есть и в современной Беларуси".

"Я обращаюсь ко всем, кто убежден, что фашизм нес на нашу землю цивилизацию, кто героизирует убийц, кто поклоняется БЧБ-флагам [флаги белорусской оппозиции]‚ под которыми проводился геноцид белорусского народа, - отметил Лукашенко. - Мы занялись этой проблемой, и мы докажем и покажем всему миру, что такое геноцид и что те, кто сегодня нас пытаются поучать, как жить, как минимум не имеют на это права".

Трагедия Хатыни и других деревень

Лукашенко напомнил, что оккупанты и их пособники-полицаи сожгли 9 200 белорусских деревень, из них более 5 тыс. - вместе с жителями. В рамках митинга-реквиема представители четырех конфессий зачитали Всебелорусскую молитву о мире.

22 марта 1943 года каратели уничтожили Хатынь, сожгли заживо и расстреляли почти всех ее жителей - 149 человек, в том числе 75 детей. В 1969 году на месте, где находилась деревня, открыт мемориальный комплекс. На территории комплекса находится единственное в мире Кладбище деревень - 185 символических могил, каждая из которых напоминает о каждой из сожженных вместе с жителями в годы Великой Отечественной войны, и так и не восстановленных белорусских деревень. Хатынь стала символом преступлений нацистов и коллаборационистов против мирного населения на оккупированной территории СССР.