Пикет прошел в Брюсселе в преддверии встречи глав МИД ЕС

БРЮССЕЛЬ, 21 марта. /Корр. ТАСС Денис Дубровин/. Пикет под лозунгом "Верните Россию!" прошел в воскресенье в европейском квартале Брюсселя, в котором расположены штаб-квартиры Еврокомиссии, Евросовета и Европарламента, в преддверии встречи глав МИД Евросоюза (ЕС) 22 марта, на которой главной темой должны стать отношения с РФ. Организаторами этой акции выступили несколько бельгийских общественно-политических организаций, рассматривающих восстановление дружеских отношений между Россией и ЕС как необходимость и движение по пути возрождения Европы.

Акция проводилась в условиях действующих в Брюсселе жестких карантинных ограничений, в ней приняли участие порядка 10 человек, соблюдавших в течение всего времени ее проведения масочный режим и правила социального дистанцирования. На площади Люксембурга был развернут флаг России и баннеры на французском и русском языках: "Верните нам Россию, навстречу европейской мечте!"

В акции приняли участие, в частности, глава бельгийской организации Euro-Rus Крис Роман, председатель бельгийской Европейской национальной партии Жан-Пьер Борбуз, руководитель группы "Национальные ценности" Летиция Кневелс.

"Мы все выступаем за нормальные отношения между Евросоюзом и Россией. 70 лет американской оккупации Европы должны наконец закончиться", - заявил корреспонденту ТАСС организатор акции Роман. Он отметил, что сейчас ЕС следует за США, которые нагнетают напряженность в отношениях с Россией.

Он подчеркнул, что "хорошие отношения между Россией и ЕС гарантируют мир, процветание и благополучие всему миру". "Европа и Россия - соседи. Можно не влюбляться в соседа, но всегда лучше поддерживать хорошие отношения с соседями, чем ссориться. Наши фермеры, наши бизнесмены должны иметь возможность нормально работать с Россией и наоборот, - сказал он. - Мы хотим, чтобы мы все относились друг к другу с уважением, от Гибралтара до Владивостока".