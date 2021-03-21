Полиция применила слезоточивый газ для разгона нелегального карнавала в Марселе

ПАРИЖ, 21 марта. /ТАСС/. Полиция Марселя начала разгон участников нелегального карнавала в центре города. Как сообщает в воскресенье местное радио RCF, полицейские применили слезоточивый газ.

Эту информацию подтверждают видео с места событий, снятые очевидцами и размещенные в Twitter. Префектура полиции департамента Буш-дю-Рон сообщила о задержании одного человека, который, по предварительным данным, бросил в полицейских стеклянную бутылку. По данным телеканала France 3, в данном карнавале принимали участие порядка 6,5 тыс. человек.

Согласно кадрам с места событий, почти никто из участников не носит медицинские маски и не соблюдает дистанцию, на что также указывало руководство местной полиции перед началом разгона гуляющих. Первоначально одетые в яркие костюмы люди собрались на площади Жана Жореса, однако основная масса все же заняла широкую улицу Канбьер, где спустя некоторое время начали жечь костры. Данное мероприятие резко осудили местные депутаты и некоторые пользователи Twitter, указав на беспечность гуляющих и неуважение к труду врачей, которые спасают пациентов с коронавирусом в больницах.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс 18 марта объявил о введении в ночь на 20 марта нового периода самоизоляции в 16 департаментах страны (регионы Иль-де-Франс и О-де-Франс на севере и департамент Приморские Альпы на юге) на четыре недели из-за ситуации с распространением коронавируса. На время карантина во Франции будут закрыты все магазины, кроме продовольственных. От дома можно удаляться на 10 км без необходимости носить при себе объяснительную с уважительной причиной. Начало комендантского часа во всех департаментах страны переносится с 18:00 на 19:00.

Согласно последним данным властей, с начала эпидемии во Франции зарегистрировано 4,2 млн случаев заражения коронавирусом. От последствий инфицирования с начала марта прошлого года умерли свыше 92 тыс. человек. К настоящему моменту от коронавируса привиты 6,2 млн жителей страны, из них 2,4 млн уже получили обе дозы вакцины.