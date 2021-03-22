На Дальнем Востоке бойцы студотрядов летом поработают на путине и стройках

ХАБАРОВСК, 22 марта. /ТАСС/. Студенты средних и высших учебных заведений Хабаровского края летом будут работать на путине, стройках, в детских лагерях и медицинских учреждениях в регионах Дальневосточного федерального округа, трудоустроить планируется почти втрое больше человек, чем годом ранее. Об этом ТАСС сообщил командир Хабаровского регионального отделения молодежной общероссийской организации "Российские студенческие отряды", специалист по работе с молодежью краевого центра молодежных инициатив Михаил Чувашов.

"В 2021 году планируется трудоустроить до 1 тыс. бойцов, если не помешает новая волна пандемии. Студенты будут работать на предприятиях в Хабаровском крае и в других регионах Дальнего Востока. В 2020 году были трудоустроены 351 человек - почти вдвое меньше, чем в 2019 году (625 человек). Это связано с пандемией, в которую некоторые направления не работали. Так, педагогическое направление вышло всего на одну смену, поскольку работали не все лагеря. Сервисное направление также работало гораздо меньше. Направление проводников вообще не работало", - сказал Чувашов. Ранее региональные власти сообщали, что рассчитывают на работу летних лагерей при полной загрузке в 2021 году.

Студенты будут устроены на работу по таким направлениям, как путина, строительство, педагогическое, медицинское, сервисное, смогут работать проводниками. "В каждом направлении разная заработная плата. Например, в педагогическом направлении минимальная зарплата от 16 тыс. рублей за смену в 21 день. Самая высокая заработная плата на путинном направлении - до 200 тыс. рублей за два месяца. Пока задействованы шесть направлений для трудоустройства студентов. Связано это с отсутствием запроса от работодателя по другим направлениям. Но мы всегда готовы расширить возможности для трудоустройства наших ребят и создать новое направление, если будет конкретный запрос", - сказал Чувашов.

В феврале вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что свыше 100 тыс. человек, несмотря на ограничения в пандемию, были привлечены в студенческие отряды в 2020 году, 58,3 тыс. из них были устроены на работу.