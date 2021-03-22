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Пандемия COVID-19

Военные на вершине горы в Западном Саяне установили баннер в поддержку врачей

С помощью горнолыжного снаряжения военнослужащие поднялись на гору высотой 2 000 м над уровнем моря

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Центрального военного округа, принимающие участие в окружном этапе соревнований по ски-альпинизму "Саянский марш", установили баннер с надписью "Спасибо врачам" на вершине горы Западного Саяна в Красноярском крае. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой округа.

"После завершения соревнований военнослужащие с помощью горнолыжного снаряжения поднялись на гору высотой 2 000 м над уровнем моря, и растянули баннер в поддержку врачей и других медицинских работников, самоотверженно борющихся с коронавирусом", - говорится сообщении.

В окружном этапе конкурса "Саянский марш" принимали участие четыре команды из состава подразделений, привлекаемых к выполнению задач в горной местности: военнослужащие 201-й военной базы, соединений специального назначения, дислоцированных в Самаре и Новосибирске, а также горной мотострелковой бригады, дислоцированной в Республике Тыва.

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РоссияКрасноярский крайПандемия COVID-19
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