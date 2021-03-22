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РФ и США провели учения по организации связи при разливах нефти и морских авариях

В учениях были задействованы Морспасслужба РФ, морской спасательно-координационный центр Владивосток, приморский филиал Морспасслужбы и береговая охрана США

ВЛАДИВОСТОК, 22 марта. /ТАСС/. Морские спасательные службы РФ и Береговая охрана США в понедельник отработали взаимодействие при крупных разливах нефти и морских авариях на учениях по связи BRAVO-2021, сообщила пресс-служба Росморречфлота.

"В процессе учения были отработаны вопросы организации оповещения и последующей связи участников взаимодействия при крупномасштабных разливах нефти на море и других морских авариях", - говорится в сообщении.

В учениях были задействованы Морспасслужба РФ, морской спасательно-координационный центр Владивосток, приморский филиал Морспасслужбы и береговая охрана США. Учения подтвердили нормальную работу связи между участниками взаимодействия.

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