В Чечне планируют к 2035 году увеличить поток туристов в 12 раз

ГРОЗНЫЙ, 22 марта. /ТАСС/. Стратегия развития Чечни предполагает увеличить туристический поток к 2035 году до 1,5 млн человек за счет развития новых видов туризма и реализации флагманских инвестиционных проектов. Об этом сообщается в документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

"В результате реализации Стратегии к 2035 году ожидаются следующие результаты в сфере туризма: туристский поток увеличится в 12 раз - до 1,5 млн человек, уровень загрузки туристской инфраструктуры увеличится в пять раз - до 60-70%, доля сектора в структуре ВРП вырастет до 9%, доля занятых в секторе вырастет в три раза", - отмечается в документе.

На всех трех этапах реализации Стратегии предусмотрена единая концепция развития и продвижения портфеля туристских активов и туристских продуктов. Город Грозный будет позиционироваться как главный бренд зонтичного типа по восьми турпродуктам.

"Предусмотрены следующие направления работ государства и бизнеса: развитие экстремально-спортивных кластеров на юге и севере региона, расширение сети авиаперевозок, формирование портфеля приоритетных деловых, культурных и спортивных событий, формирование портфеля брендов туристских активов, создание центра обучения и переподготовки кадров в области туризма", - говорится в документе.

Кроме того, профильное министерство планирует организовать road show по 38 городам России для знакомства туроператоров и жителей этих городов с туристским потенциалом региона, издание кулинарной книги о вайнахской кухне, а также развитие спелеотуризма в горной части. "Это даст районам образования карстовых пещер дополнительный приток туристов со всего мира. Пещеры "Хенхал" и "Буккузи" при строительстве необходимой инфраструктуры могут стать центром притяжения тысяч туристов", - говорится в документе.

Флагманскими проектами в сфере туризма станут вторая фаза строительства горнолыжного комплекса "Ведучи", продвижение туристско-рекреационного комплекса "Кезеной-Ам", строительство многофункционального комплекса "Ахмат-Тауэр" и ТРЦ "Грозный Молл".

В 2019 году регион посетили более 160 тыс. туристов из 70 стран. В 2018 году в республике побывали около 150 тыс. туристов. Для жителей и гостей работает горнолыжный курорт "Ведучи" и спортивно-туристический комплекс "Кезеной-Ам". В регионе насчитывается более 100 туристских объектов, 33 гостиницы и иных средств размещения с общим номерным фондом 1 545 единиц.