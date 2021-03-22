Мишустин по-казахски поздравил Мамина с Наврузом

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на встрече с главой правительства Казахстана Аскаром Маминым поздравил своего коллегу с праздником Навруз (Наурыз мейрамы).

Во время церемонии рукопожатия российский премьер по-казахски обратился к Мамину с поздравлением по случаю Навруза. Эту тему он продолжил и за столом переговоров.

"Наурыз кутты болсын" говорят казахстанцы. И я вас от всей души поздравляю с наступившим праздником весны, желаю всего самого доброго", - сказал Мишустин. Он также попросил передать самые теплые слова и искренние пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву и первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву.

Как ранее сообщала пресс-служба кабмина РФ, в повестке встречи глав правительств двух стран в Москве - актуальные вопросы российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), а также другие темы, представляющие взаимный интерес. В переговорах с российской стороны принимают участие также вице-премьер Алексей Оверчук, замруководителя аппарата кабмина Эльмир Тагиров, представители Минздрава, Минэкономразвития, Минпромторга и МИД. В составе казахстанской делегации, в частности, заместитель премьер-министра Роман Скляр, глава Минздрава Алексей Цой, министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов и другие.

Наурыз мейрамы в Казахстане - государственный праздник, который отмечают три дня - с 21 по 23 марта. Он приходится на день весеннего равноденствия и олицетворяет пробуждение природы, ее обновление и расцвет. В связи с тем, что в нынешнем году 21 марта выпало на воскресенье, выходной день перенесен на 24 марта.